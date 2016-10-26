Кабмін змінив порядок компенсації постачальникам вартості спожитого населенням газу в рамках субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України змінив порядок компенсації постачальникам природного газу вартості спожитого населенням, яке отримує житлові субсидії блакитного палива. Відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Відповідно до змін, достатньою умовою визначення розміру компенсації буде звірка актів розрахунків постачальників природного газу і місцевих органів влади, які є розпорядниками коштів, що надаються в рамках субсидій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд компенсує жовтневі комунальні витрати сім’ям, які вчасно не встигли оформити субсидію
“Кабінету міністрів встановити, що акти звірки розрахунків складаються між постачальниками ресурсів і відповідними районними управліннями праці та соціального захисту населення, іншими регіональними структурними підрозділами — розпорядниками бюджетних коштів, пільг, субсидій населенню, та є підставою для визначення суми оплати вартості природного газу, що підлягає оплаті за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам”, — розповів перший віце-прем’єр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи постанову.