Кабмин поменял первого заместителя министра энергетики

"Сегодня мне назначили нового первого заместителя Максимец Татьяну Владимировну, и соответственно была уволена с этой должности Карп Галина Васильевна, поскольку она переходит на работу в корпоративный сектор", - сказал он.



Как сообщал УНН, правительство утвердило с доработкой в трехдневный срок распоряжения Кабинета министров "Об одобрении проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы" (бюджетная декларация - ред).