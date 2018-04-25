Кабмин поменял первого заместителя министра энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня Кабинет министров Украины освободил от должности первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Карп Галину Васильевну и назначил на эту должность Максимец Татьяну Владимировну. Об этом УНН сообщил после заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Сегодня мне назначили нового первого заместителя Максимец Татьяну Владимировну, и соответственно была уволена с этой должности Карп Галина Васильевна, поскольку она переходит на работу в корпоративный сектор", - сказал он.
Как сообщал УНН, правительство утвердило с доработкой в трехдневный срок распоряжения Кабинета министров "Об одобрении проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы" (бюджетная декларация - ред).