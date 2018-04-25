Кабмін змінив першого заступника міністра енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні Кабінет міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Карп Галину Василівну та призначив на цю посаду Максимець Тетяну Володимирівну. Про це УНН повідомив після засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
"Сьогодні мені призначили нового першого заступника Максимець Тетяну Володимирівну, і відповідно була звільнена з цієї посади Карп Галина Василівна, оскільки вона йде на роботу у корпоративний сектор", - сказав він.
Як повідомляв УНН, уряд затвердив з доопрацюванням у триденний термін розпорядження Кабінету міністрів "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019―2021 роки" (бюджетна декларація - ред).