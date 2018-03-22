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Кабмин изменил механизм отбора руководителей крупнейших госпредприятий

Кабмин изменил механизм отбора руководителей крупнейших госпредприятий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Кабинет министров Украины изменил механизм отбора руководителей крупнейших государственных предприятий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"21 марта правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о внесении изменений в постановление КМУ №777, которое регулирует работу номинационного комитета и отбор руководителей особо важных для экономики государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, механизм касается отбора руководителей особо важных для экономики государственных предприятий, а именно: предприятий, стоимость активов которого превышает 2 млрд грн, или годовой размер чистого дохода которого превышает 1,5 млрд грн.

"Мы все видим, что существующий механизм отбора руководителей не работал должным образом. А большие перерывы в работе комитета по назначению автоматически отсеивают хороших, профессиональных кандидатов. Поэтому мы разработали изменения в постановление..." - прокомментировал внесенные изменения первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Отныне номинационный комитет - это коллегиальный орган, состоящий из четырех членов с правом голоса (представителей правительства) и четырех членов с правом совещательного голоса (независимые негосударственные эксперты). Таким образом, комитет по назначению будет состоять из 8 членов вместо 18. Кворум, необходимый для проведения заседания, - три члена с правом голоса.

Вместо отборочных комиссий при каждом органе управления образуется единая комиссия по отбору. Специалист по подбору персонала (рекрутинговая компания, выбранная на тендере) проводит предварительный отбор кандидатов: оценивает резюме, проводит собеседования с кандидатами и определяет пять претендентов.

Напомним, Фонд госимущества назвал ТОП-объекты для приватизации в 2018 году.

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