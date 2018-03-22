Кабмін змінив механізм відбору керівників найбільших держпідприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Кабінет міністрів України змінив механізм відбору керівників найбільших державних підприємств. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.
"21 березня уряд підтримав ініціативу Мінекономрозвитку щодо внесення змін до постанови КМУ №777, яка регулює роботу номінаційного комітету і відбір керівників особливо важливих для економіки державних підприємств", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, механізм стосується відбору керівників особливо важливих для економіки державних підприємств, а саме: підприємств, вартість активів якого перевищує 2 млрд грн, або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд грн.
"Ми всі бачимо, що наявний механізм відбору керівників не працював належним чином. А великі перерви в роботі комітету з призначення автоматично відсіюють хороших, професійних кандидатів. Тому ми розробили зміни до постанови..." - прокоментував внесені зміни перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Відтепер номінаційний комітет – це колегіальний орган, який складається з чотирьох членів з правом голосу (представників уряду) та чотирьох членів з правом дорадчого голосу (незалежні недержавні експерти). Таким чином, комітет з призначення складатиметься з 8 членів замість 18. Кворум, необхідний для проведення засідання, - три члени з правом голосу.
Замість відбіркових комісій при кожному органі управління, утворюється єдина комісія з відбору. Фахівець з добору персоналу (рекрутингова компанія, обрана на тендері) проводить попередній відбір кандидатів: оцінює резюме, проводить співбесіди з кандидатами та визначає п’ять претендентів.
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