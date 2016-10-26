Кабмин собирается со следующего года "отвязать" зарплаты чиновников от "минималки"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров предлагает со следующего года "отвязать" зарплаты чиновников и судей от минимальной зарплаты, чтобы повышение социальных стандартов не приводило к чрезмерному увеличению зарплат чиновников. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Нам надо отвязать минимальную заработную плату от тех привязок, которые были в стране очень популярными и модными", - сказал В.Гройсман.
Глава правительства пояснил, что действующее законодательство предусматривает, что повышение минимальной зарплаты на 10%, до 1 600 грн, как это запланировано с 1 декабря этого года, автоматически повышает зарплаты судей.
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"То есть человек получит на 10% больше, а у судей зарплата должна вырасти до 16 тыс. грн", - сказал В.Гройсман.
Он отметил, что это касается и всех органов власти, в том числе недавно созданных антикоррупционных органов, где зарплаты очень высокие.
"Для того, чтобы человеку повысить минимальную зарплату на 150 грн, другому чиновнику нужно автоматически увеличить на те же 10% - это у нас десятки тысяч гривен. Это отсутствие социальной справедливости", - подчеркнул В.Гройсман.