Кабмин собирается со следующего года "отвязать" зарплаты чиновников от "минималки"

"Нам надо отвязать минимальную заработную плату от тех привязок, которые были в стране очень популярными и модными", - сказал В.Гройсман.

Глава правительства пояснил, что действующее законодательство предусматривает, что повышение минимальной зарплаты на 10%, до 1 600 грн, как это запланировано с 1 декабря этого года, автоматически повышает зарплаты судей.

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"То есть человек получит на 10% больше, а у судей зарплата должна вырасти до 16 тыс. грн", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что это касается и всех органов власти, в том числе недавно созданных антикоррупционных органов, где зарплаты очень высокие.

"Для того, чтобы человеку повысить минимальную зарплату на 150 грн, другому чиновнику нужно автоматически увеличить на те же 10% - это у нас десятки тысяч гривен. Это отсутствие социальной справедливости", - подчеркнул В.Гройсман.