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Кабмін збирається з наступного року "відв'язати" зарплати чиновників від "мінімалки"

Кабмін збирається з наступного року "відв'язати" зарплати чиновників від "мінімалки"

Київ • УНН

 • 11202 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів пропонує з наступного року “відв’язати” зарплати чиновників і суддів від мінімальної зарплати, щоб підвищення соціальних стандартів не призводило до надмірного збільшення зарплат чиновників. Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Нам треба відв’язати мінімальну заробітну плату від тих прив’язок, які були в країні дуже популярними і модними”, — сказав В.Гройсман.

Очільник уряду пояснив, що чинне законодавство передбачає, що підвищення мінімальної зарплати на 10%, до 1600 грн, як це заплановано з 1 грудня цього року, автоматично підвищує зарплати суддів.

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“Тобто людина отримає на 10% більше, а у суддів зарплата має зрости до 16 тис. грн”, — сказав В.Гройсман.

Він зазначив, що це стосується і усіх органів влади, в тому числі нещодавно створених антикорупційних органів, де зарплати дуже високі.

“Для того, щоб людині підвищити мінімальну зарплату на 150 грн, іншому чиновнику потрібно автоматично збільшити на ті самі 10% — це у нас десятки тисяч гривень. Це відсутність соціальної справедливості”, — наголосив В.Гройсман.

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