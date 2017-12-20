Кабмин утвердил устав Фонда энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Правительство утвердило устав Фонда энергоэффективности и механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря, передает корреспондент УНН.
Решение было принято единогласно.
Отметим, благодаря этому начнется процесс запуска и работы Фонда энергоэффективности как государственного учреждения.
Фонд будет осуществлять поддержку инициатив по энергоэффективности, внедрение инструментов стимулирования и поддержку осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения в жилом секторе. Работа Фонда также направлена на обеспечение соблюдения Украиной международных обязательств в сфере энергоэффективности.
Как сообщал УНН, В.Гройсман рассчитывает на дополнительное финансирование Фонда энергоэффективности от ЕС.