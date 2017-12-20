Кабмін затвердив статут Фонду енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Уряд затвердив статут Фонду енергоефективності та механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті 2018 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 20 грудня, передає кореспондент УНН.
Рішення було прийнято одноголосно.
Зазначимо, завдяки цьому розпочнеться процес запуску та роботи Фонду енергоефективності як державної установи.
Фонд здійснюватиме підтримку ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження в житловому секторі. Робота Фонду також спрямована на забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман розраховує на додаткове фінансування Фонду енергоефективності від ЄС.