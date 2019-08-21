Кабмин утвердил правила по предоставлению услуг по теплоснабжению

Постановление утверждает правила по снабжению тепловой энергии, а также типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуг по теплоснабжению, а также типовой договор с коллективным потребителем по предоставлению таких услуг типовой договор с собственником (пользователем) о предоставлении услуг по теплоснабжению.

Постановление утвержден во исполнение требований Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах”.

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