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Кабмін затвердив правила з надання послуг з теплопостачання

Кабмін затвердив правила з надання послуг з теплопостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд під час свого засідання сьогодні, 21 серпня, затвердив Постанову “Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії”, повідомляє УНН.

Постанова затверджує правила з постачання теплової енергії, а також типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з теплопостачання, а також типовий договір з колективним споживачем з надання таких послуг та типовий договір з власником (користувачем) про надання послуг з теплопостачання.

Постанову затверджено на виконання вимог Закону України “про житлового-комунальні послуги”.

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