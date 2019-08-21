Кабмін затвердив правила з надання послуг з теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд під час свого засідання сьогодні, 21 серпня, затвердив Постанову “Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії”, повідомляє УНН.
Постанова затверджує правила з постачання теплової енергії, а також типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з теплопостачання, а також типовий договір з колективним споживачем з надання таких послуг та типовий договір з власником (користувачем) про надання послуг з теплопостачання.
Постанову затверджено на виконання вимог Закону України “про житлового-комунальні послуги”.
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