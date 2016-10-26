Кабмин утвердил план перехода Украины на цифровое телерадиовещание
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине цифрового телерадиовещания. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как отметил докладчик по этому вопросу, глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко, документ уже рассматривался на заседании правительства 27 сентября и дополнительно согласован с вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе и Министерством по вопросам временно оккупированных территорий.
Порядок выполнения и детали плана он не озвучил.