Кабмин утвердил план перехода Украины на цифровое телерадиовещание

Как отметил докладчик по этому вопросу, глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко, документ уже рассматривался на заседании правительства 27 сентября и дополнительно согласован с вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе и Министерством по вопросам временно оккупированных территорий.

Порядок выполнения и детали плана он не озвучил.