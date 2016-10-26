Кабмін затвердив план переходу України на цифрове телерадіомовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів затвердив план заходів із впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення. Відповідне рішення прийнято сьогодні під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
Як зазначив доповідач з цього питання, голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Леонід Євдоченко, документ вже розглядався на засіданні уряду 27 вересня і додатково погоджений з віце-прем'єр-міністром з питань євроінтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе та Міністерством з питань тимчасово окупованих територій.
Порядок виконання та деталі плану він не озвучив.