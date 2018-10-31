Кабмин утвердил критерии для оценки уровня риска в 10 сферах бизнеса

“Сейчас мы предлагаем утвердить 10 новых критериев рисков во многих сферах: образовательной деятельности, электронных доверительных услугах, криптографической защиты и технической записи информации, ядерной и радиационной безопасности, градостроительной деятельности, строительстве объектов среднего и высокого класса последствий, промышленного улова водных биоресурсов, оценке соответствия требованиям технических регламентов, использовании объектов права интеллектуальной собственности, изучении и использовании недр”, — сказал во время заседания правительства первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

По его словам, эти критерии определяют, какие виды бизнеса более рискованные, какие — менее, куда инспекторы должны приходить чаще, на что они должны смотреть.

“Изменения, которые мы вносим, состоят в том, что какие-то виды бизнеса мы действительно по результатам анализа проведенных проверок считаем такими, которые не представляют реальной опасности. Мы акцентируем проверяющих именно на тех объектах, где реально может быть угроза жизни и здоровью человека, может быть угроза окружающей среде и т.д.”, — отметил чиновник.

Нефедов добавил, что обновленные критерии облегчат нагрузку на бизнес, поскольку контролирующие органы будут меньше проверять те объекты, которые не опасны.

“А с другой стороны, это повышение контроля тех объектов, которые являются опасными. Потому что, понятно, ядерную и радиационную опасность или хакерские угрозы надо контролировать, и правительство здесь должно стоять на страже всех граждан”, — резюмировал он.

После обсуждения этого вопроса премьер-министр поставил на голосование ряд проектов постановлений относительно рисков, упомянутых выше, которые члены правительства поддержали.

Как сообщал УНН, на туроператоров ждут более жесткие проверки.