Кабмін затвердив критерії для оцінки рівня ризику в 10 сферах бізнесу

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив 10 критеріїв для оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у 10 сферах, зокрема освітній, ядерній та радіаційній, містобудівній діяльності. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.