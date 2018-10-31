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Кабмін затвердив критерії для оцінки рівня ризику в 10 сферах бізнесу

Кабмін затвердив критерії для оцінки рівня ризику в 10 сферах бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив 10 критеріїв для оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у 10 сферах, зокрема освітній, ядерній та радіаційній, містобудівній діяльності. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Зараз ми пропонуємо затвердити 10 нових критеріїв ризиків у багатьох сферах: освітній діяльності, електронних довірчих послугах, криптографічному захисту та технічному запису інформації, ядерній і радіаційній безпеці, містобудівній діяльності, будівництві об’єктів середнього і високого класу наслідків, промислового влову водних біоресурсів, оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, використанню об’єктів права інтелектуальної власності, вивчення та використання надр”, — сказав під час засідання уряду перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.

За його словами, ці критерії визначають: які види бізнесу є більш ризикованими, які є менш ризикованими, куди інспектори мають приходити частіше, на що вони мають дивитися.

“Зміни, які ми робимо, полягають у тому, що якісь види бізнесу ми справді за результатами аналізу проведених перевірок вважаємо такими, що не становлять реальної небезпеки. Ми акцентуємо перевіряючих саме на тих об’єктах, де реально може бути загроза життю і здоров’ю людини, може бути загроза навколишньому середовищу тощо”, — зазначив посадовець.

Нефьодов додав, що оновлені критерії полегшать навантаження на бізнес, оскільки контролюючі органи будуть менше перевіряти ті об’єкти, які не є небезпечними.

“А з іншого боку, це підвищення контролю тих об’єктів, які є небезпечними. Тому що, зрозуміло, ядерну і радіаційну небезпеку або хакерські загрози треба контролювати, й уряд тут має стояти на сторожі всіх громадян”, — резюмував він.

Після обговорення цього питання Прем’єр-міністр поставив на голосування низку проектів постанов щодо ризиків, які згадані вище, які члени уряду підтримали.

Як повідомляв УНН, на туроператорів чекають більш жорсткі перевірки.

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