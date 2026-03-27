Кабмин ввел новые стипендии по 8000 гривен для студентов с инвалидностью – кто их получит

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Кабмин утвердил 80 академических стипендий для одаренных студентов с инвалидностью. Выплаты начнутся с сентября 2026 года за высокие успехи в учебе.

Министерство образования и науки Украины расширяет поддержку одаренных студентов с инвалидностью - соответствующая инициатива ведомства была принята на заседании Кабинета министров. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает УНН.

Подробности

Это расширяет возможность получения академических стипендий Кабинета министров Украины для соискателей образования из числа лиц с инвалидностью.

Речь идет о 50 академических стипендиях для студентов учреждений профессионального предвысшего образования и 30 академических стипендиях для соискателей профессионального образования. Размер этих стипендий составит 8 000 грн, а назначать их будут с 1 сентября 2026 года. Положение о выплатах будет разработано дополнительно

- говорится в сообщении министра.

Оксен Лисовой добавил: данное решение расширяет государственную поддержку для студентов, которые показывают высокие результаты в обучении, независимо от того, какой образовательный путь они выбрали.

Напомним

Министерство образования и науки Украины подготовило Порядок поступления в высшие учебные заведения на 2026 год. Отныне отменены мотивационные письма, а также ограничено количество заявлений и изменен вес творческих конкурсов.

