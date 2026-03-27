Кабмін запровадив нові стипендії по 8000 гривень для студентів з інвалідністю - хто їх отримає
Київ • УНН
Кабмін затвердив 80 академічних стипендій для обдарованих студентів з інвалідністю. Виплати розпочнуться з вересня 2026 року за високі успіхи у навчанні.
Міністерство освіти і науки України розширює підтримку обдарованих студентів з інвалідністю - відповідну ініціативу відомства ухвалили під час засідання Кабінету міністрів. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, передає УНН.
Деталі
Це розширює можливість отримання академічних стипендій Кабінету міністрів України для здобувачів освіти з-поміж осіб з інвалідністю.
Йдеться про 50 академічних стипендій для студентів закладів фахової передвищої освіти та 30 академічних стипендій для здобувачів професійної освіти. Розмір цих стипендій становитиме 8 000 грн, а призначатимуть їх з 1 вересня 2026 року. Положення щодо виплат буде розроблене додатково
Оксен Лісовий додав: дане рішення розширює державну підтримку для студентів, які показують високі результати в навчанні, незалежно від того, який освітній шлях вони обрали.
Нагадаємо
Міністерство освіти і науки України підготувало Порядок вступу до вищих навчальних закладів на 2026 рік. Відтепер скасовано мотиваційні листи, а також обмежено кількість заяв та змінено вагу творчих конкурсів.