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Кабмин внес изменения в спецобязательства на оптовом рынке электроэнергии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на оптовом рынке электрической энергии, поручив Оператору системы передачи, операторам систем распределения и Гарантированному покупателю запретить покрытие объемов электроэнергии для технологических потерь по регулируемой цене. Соответствующее постановление опубликовано в газете Кабмина "Урядовый курьер" от 10 декабря, передает УНН.

Согласно постановлению, Гарантированный покупатель и поставщики универсальных услуг до 31 декабря 2019 года должны осуществить корректировку прогнозных объемов электрической энергии, купленной поставщиками универсальных услуг в июле-ноябре 2019 года.

Оператор системы передачи, операторы систем распределения и Гарантированный покупатель также, согласно постановлению, должны до 1 января 2020 года принять меры к прекращению купли-продажи электрической энергии по предельной цене производителя электрической энергии, произведенной на атомных электростанциях, в объемах, соответствующих 80% объемов, необходимых для компенсации технологического расхода электрической энергии на ее передачу и распределение электрическими сетями.

Напомним, в июне правительство утвердило положение о ПСО на участников рынка электроэнергии.

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