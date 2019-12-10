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Кабмін вніс зміни у спецзобов'язання на оптовому ринку електроенергії

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Кабінет міністрів вніс зміни до положення про покладення спеціальних обов’язків на оптовому ринку електричної енергії, доручивши Оператору системи передачі, операторам систем розподілу і Гарантованому покупцю заборонити покриття обсягів електроенергії для технологічних втрат за регульованою ціною. Відповідну постанову опубліковано в газеті Кабміну "Урядовий кур'єр" від 10 грудня, передає УНН.

Згідно з постановою, Гарантований покупець та постачальники універсальних послуг до 31 грудня 2019 року повинні здійснити коригування прогнозних обсягів електричної енергії, купленої постачальниками універсальних послуг у липні-листопаді 2019 року.

Оператор системи передачі, оператори систем розподілу та Гарантований покупець також, відповідно до постанови, мають до 1 січня 2020 року вжити заходів до припинення купівлі-продажу електричної енергії за граничною ціною виробника електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, в обсягах, що відповідають 80% обсягів, необхідних для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами.

Нагадаємо, у червні уряд затвердив положення про ПСО на учасників ринку електроенергії.

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