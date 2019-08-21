Кабмин определил размеры доплат сотрудникам ГБР

КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительство на сегодняшнем заседании определило условия установления и размеры доплат за специальное звание, почетное звание и степень сотрудникам Государственного бюро расследований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.