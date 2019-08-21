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Кабмін визначив розміри доплат працівникам ДБР

Кабмін визначив розміри доплат працівникам ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд на сьогоднішньому засіданні визначив умови установлення та розміри доплат за спеціальне звання, почесне звання і науковий ступінь працівникам Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

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"Сьогодні прийнято постанову Кабінету міністрів України "Деякі питання оплати праці працівників Державного бюро розслідувань", якою визначено умови встановлення і розміри доплат за спеціальне звання, почесне звання і науковий ступінь працівникам Державного бюро розслідувань", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент Зеленський змінив склад комісії для конкурсу на голову ДБР.

Українські Національні Новини

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