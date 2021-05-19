Кабмин решил не продлевать действие ПСО на рынке газа для тепловиков

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"С завтрашнего дня (20 мая - ред.) правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и, соответственно, не обязывает "Нафтогаз" продавать голубое топливо для них по фиксированной цене", - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, это еще один важный шаг к созданию полноценного рынка газа.

"Это шаг, который наконец позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", - добавил Шмыгаль.

Премьер отметил, что теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно.

Кроме того, он поручил Минрегиону и Минэнергетики в течение трех недель выполнить все положения меморандума между правительством и главами городов Украины. Министерства должны предоставить предложения по законопроекту о погашении задолженности по разнице в тарифах перед ТКЭ.

Дополнение

В апреле правительство продлило действие ПСО до 20 мая 2021 года.

Нафтогаз до этого отмечал, что до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО на рынке газа, утвержденного постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года № 867 (с изменениями и дополнениями), и заключивших соответствующие договоры поставки природного газа. Механизм призван удешевить газ для нужд населения.

Отказ от ПСО с введением рынка газа был одним из обязательств Украины в рамках меморандума с МВФ по 18-месячной программе сотрудничества на 5 млрд долл. Однако, с начала этого года разразился тарифный кризис и правительство решило "временно" отказаться от рыночных подходов и вернуться к регулированию цены.

Тарифный кризис

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена действовала с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газбытов.

Сейчас Украина должна была вернуться к рыночному подходу в формировании цен на газ, с 1 мая установлен годовой тариф на газ.