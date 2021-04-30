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Уряд продовжив режим ПСО на ринку газу на 20 днів

Уряд продовжив режим ПСО на ринку газу на 20 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Уряд продовжив режим дію положення про покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів у частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Про це сказав новий очільник НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко під час пресконференції в п’ятницю, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“В останній день моєї роботи в українському уряді було прийняте виважене рішення продовжити механізм ПСО - покладання спеціальних обов’язків. Фактично, спеціальний режим державного регулювання щодо того, як підприємства центрального теплопостачання отримають газ, який видобуває Укргазвидобування або який імпортується. Ми продовжили цей режим на 20 днів. Це було зроблено для того, щоб, по-перше, дочекатись підписання відповідного закону, який вирішить низку проблемних питань для цих підприємств, які постачають тепло”, — сказав Вітренко.

Деталі

Зі слів очільника “Нафтогазу”, за цей час компанія спробує врегулювати або принаймні знайти механізми вирішення проблеми боргів, які існують на ринку газу, зокрема перед “Нафтогазом”, з боку цих підприємств.

“Ми очікуємо, що, можливо, потрібно буде продовжити цей режим, але оптимістичний сценарій — що за 20 днів ця проблема буде врегульована”, — додав він.

Що було раніше

Нафтогаз до цього зазначав, що до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію ПСО на ринку газу, затвердженого постановою Кабміну від 19 жовтня 2018 року № 867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу. Механізм покликаний здешевити газ для потреб населення.

Відмова від ПСО з запровадженням ринку газу була одним з зобов'язань України у межах меморандуму з МВФ за 18-місячною програмою співпраці на 5 млрд дол. Однак, з початку цього року вибухнула тарифна криза і уряд вирішив "тимчасово" відмовитися від ринкових підходів і повернутися до регулювання ціни. 

Тарифна криза

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що мало знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів. 

Наразі Україна повинна була повернутися до ринкового підходу у формуванні цін на газ, з 1 травня встановлено річний тариф на газ.

Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.

Українські Національні Новини

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