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Правительство продлило режим ПСО на рынке газа на 20 дней

Правительство продлило режим ПСО на рынке газа на 20 дней

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Правительство продлило действие положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Об этом сказал новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"В последний день моей работы в украинском правительстве было принято взвешенное решение продлить механизм ПСО - возложение специальных обязанностей. Фактически, специальный режим государственного регулирования относительно того, как предприятия центрального теплоснабжения получат газ, который добывает Укргаздобыча или импортируемый. Мы продолжили этот режим на 20 дней. Это было сделано для того, чтобы, во-первых, дождаться подписания соответствующего закона, который решит ряд проблемных вопросов для этих предприятий, которые поставляют тепло", - сказал Витренко.

Детали

По словам главы "Нафтогаза", за это время компания попытается урегулировать или хотя бы найти механизмы решения проблемы долгов, которые существуют на рынке газа, в частности перед "Нафтогазом", со стороны этих предприятий.

"Мы ожидаем, что, возможно, нужно будет продлить этот режим, но оптимистичный сценарий - что за 20 дней эта проблема будет урегулирована", - добавил он.

Что было ранее

Нафтогаз до этого отмечал, что до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО на рынке газа, утвержденного постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года № 867 (с изменениями и дополнениями), и заключили соответствующие договоры поставки природного газа. Механизм призван удешевить газ для нужд населения.

Отказ от ПСО с введением рынка газа был одним из обязательств Украины в рамках меморандума с МВФ по 18-месячной программе сотрудничества на 5 млрд долл. Однако, с начала этого года возник тарифный кризис и правительство решило "временно" отказаться от рыночных подходов и вернуться к регулированию цены.

Тарифный кризис

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена действовала с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.

Сейчас Украина должна была вернуться к рыночному подходу в формировании цен на газ, с 1 мая установлен годовой тариф на газ.

Стоит добавить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.

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