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The Guardian

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Кабмін вирішив не продовжувати дію ПСО на ринку газу для тепловиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Кабінет міністрів України не буде продовжувати дію положення про покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку газу щодо постачання блакитного палива для підприємств теплокомуненерго. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Кабмін вирішив не продовжувати дію ПСО на ринку газу для тепловиків

Цитата:

“З завтрашнього дня (20 травня - ред.) уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і відповідно, не зобов’язує "Нафтогаз“ продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною”, — сказав Шмигаль.

Деталі

За його словами, це ще один важливий крок до створення повноцінного ринку газу.

“Це крок, який нарешті дасть можливість місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду”, — додав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що тепер всі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти із газопостачальними компаніями самостійно.

Окрім того, він доручив Мінрегіону та Міненергетики протягом трьох тижнів виконати всі положення меморандуму між урядом та головами міст України. Міністерства мають надати пропозиції щодо законопроекту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед ТКЕ.

Доповнення

У квітні уряд продовжив дію ПСО до 20 травня 2021 року.

Нафтогаз до цього зазначав, що до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію ПСО на ринку газу, затвердженого постановою Кабміну від 19 жовтня 2018 року № 867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу. Механізм покликаний здешевити газ для потреб населення.

Відмова від ПСО з запровадженням ринку газу була одним з зобов’язань України у межах меморандуму з МВФ за 18-місячною програмою співпраці на 5 млрд дол. Однак, з початку цього року вибухнула тарифна криза і уряд вирішив “тимчасово” відмовитися від ринкових підходів і повернутися до регулювання ціни.

Тарифна криза

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому — як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

“Газове питання” по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що мало знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу — на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів.

Наразі Україна повинна була повернутися до ринкового підходу у формуванні цін на газ, з 1 травня встановлено річний тариф на газ.

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