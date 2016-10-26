Кабмин выделил средства для крымских телерадиокомпаний

На заседании правительства министр финансов А.Данилюк пояснил, что изменения направлены на урегулирование крайне актуального вопроса, связанного с финансовой поддержкой телерадиокомпаний, которые функционировали на территории АР Крым и города Севастополя до аннексии, на оплату услуг спутниковой связи и части задолженности за такие услуги, аренды и приобретение телевизионного оборудования, аренду помещений и тому подобное.