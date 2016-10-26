Кабмін виділив кошти для кримських телерадіокомпаній
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до Бюджетного кодексу, якими передбачив фінансування для телерадіокомпаній, шо функціонували на території Криму до окупації, для оплати послуг супутникового зв'язку, оренди, придбання обладнання тощо. Відповідне рішення члени уряду ухвалили на сьогоднішньому засіданні, передає кореспондент УНН.
На засіданні уряду міністр фінансів О.Данилюк пояснив, що зміни спрямовані на врегулювання вкрай актуального питання, пов’язаного з фінансовою підтримкою телерадіокомпаній, які функціонували на території АР Крим та міста Севастополя до анексії, на оплату послуг супутникового зв’язку та частини заборгованості за такі послуги, оренди та придбання телевізійного обладнання, оренду приміщень тощо.