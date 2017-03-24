Кабмин выделит средства для ликвидации последствий взрывов в Балаклее - Ю.Свитличная

"У нас будет возможность просчитать цифры, когда мы сможем зайти в населенный пункт. Когда ГосЧС проведет работу по разминированию. Но мы имеем предварительную договоренность, что Кабинет министров выделит нам из резервного фонда государственные средства, чтобы покрыть в полной мере потребности всех жителей и по финансированию инфраструктуры. Когда мы сможем зайти в населенный пункт, тогда мы сможем просчитать эти цифры и все объемы этой помощи ", - рассказала Ю.Свитличная.

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По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. людей.

Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

Ранее сообщалось, что по информации Минздрава, в результате ЧП пострадал один человек, который госпитализирован в лечебное учреждение в Харькове.