Кабмін виділить кошти для ліквідації наслідків вибухів у Балаклії – Ю.Світлична

"У нас буде можливість прорахувати цифри, коли ми матимемо змогу зайти до населеного пункту. Коли ДСНС проведе роботу з розмінування. Але ми маємо попередню домовленість, що Кабінет міністрів виділить нам із резервного фонду державні кошти, щоб покрити в повній мірі потреби усіх мешканців та щодо фінансування інфраструктури. Коли ми матимемо змогу зайти до населеного пункту, тоді ми зможемо прорахувати ці цифри і всі об’єми цієї допомоги", - розповіла Ю.Світлична.

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За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. Людей.

Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.

Раніше повідомлялося, що за інформацією МОЗ, внаслідок НС постраждала одна особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу у Харків.