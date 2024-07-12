Кабинет министров выделил 3,2 млрд гривен Государственной службе специальной связи и защиты информации на приобретение оборудования оборонного назначения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета с целью укрепления обороноспособности государства Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации 3 млрд 210 млн гривен на приобретение оборудования оборонного назначения с последующей передачей его в установленном порядке в сферу управления органов, осуществляющих руководство военными формированиями - сообщил Мельничук.

Напомним

Нидерланды внесут €20 миллионов в совместный фонд коалиции беспилотников для Украины. Ожидается, что средства будут использованы для закупки миллиона FPV-дронов для Сил обороны.