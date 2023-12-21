Кабмин в 2023 году выделил 13,3 млрд гривен на обеспечение украинцев питьевой водой

Кабинет министров в 2023 году направил 13,3 млрд гривен в 2023 году на финансирование проектов по обеспечению качественной водой граждан и модернизацию водоотведения, сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

Как сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Бутенко во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в 2023 году Кабмин выделил более 13,3 млрд гривен на 52 соответствующих проекта, включая восстановление водоснабжения после подрыва Каховской ГЭС.

На водопроводе для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС уже устанавливают первые насосы

По словам Бутенко, разрабатываются нормативные акты, для улучшения обеспечения питьевой водой и содействие развитию систем водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, осуществляется координация и сотрудничество с международными донорами и партнерами по модернизации систем водоснабжения.

На заседании было решено, что в местных бюджетах должны быть предусмотрены средства для обеспечения выполнения региональных и местных программ (мероприятий) по обеспечению населения качественной питьевой водой в достаточном количестве.

Кроме того, должен проводиться мониторинг качества и безопасности питьевой воды, подаваемой населению, с учетом оценки эпидемической ситуации и текущей оценки рисков. А для обеспечения сельского населения доброкачественной питьевой водой должны быть созданы специализированные коммунальные службы по техническому обслуживанию, эксплуатации источников и систем водоснабжения на селе - отметили в Кабмине.

Областным и Киевской городской военной администрации, в частности, поручено обеспечить финансирование по осовремениванию очистных сооружений для питьевой воды и внедрение новейших технологий очистки питьевой воды предприятиями водоснабжения.

Напомним,

Украина получила на безвозвратной основе 50 млн евро на безвозвратной основе от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в рамках Программы государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%". Грантовые деньги предназначены для поддержки украинского малого и среднего бизнеса в условиях войны.