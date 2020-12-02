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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 28762 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86360 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Кабмин установил нормы ПДД для людей в колесных креслах

Кабмин установил нормы ПДД для людей в колесных креслах

Киев  •  УНН

 • 14856 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, согласно которым устанавливаются нормы для лиц, движущихся в колесных креслах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения. ПДД дополняются новым разделом 4-1, в котором устанавливаются права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных", - говорится в сообщении.

Отметим, что данное решение позволяет людям в креслах колесных двигаться по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам со скоростью пешехода. Также им разрешается движение по краю проезжей части дороги, улицы или обочине, но в таком случае не установлена скорость движения.

Добавим, что такие лица имеют право на преимущественное пересечение проезжей части или пешеходных переходов.

Напомним, что 24 ноября в Украине вступили в действие новые правила дорожного движения для водителей, велосипедистов и пешеходов. В частности, водителям и пассажирам такси теперь обязательно нужно быть пристегнутыми.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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