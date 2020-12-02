Кабмін установив норми ПДР для людей у колісних кріслах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, згідно з якими встановлюються норми для осіб, що рухаються у колісних кріслах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху. ПДР доповнюються новим розділом 4-1, в якому встановлюються права та обов'язки осіб, які рухаються в кріслах колісних”, - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що дане рішення дозволяє людям в кріслах колісних рухатися по тротуарах, пішохідних та велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода. Також їм дозволяється рух по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччя, але в такому випадку не встановлено швидкість руху.
Додамо, що такі особи мають право на переважне перетинання проїзної частини або пішохідних переходів.
Нагадаємо, що 24 листопада в Україні вступили в дію нові правила дорожнього руху для водіїв, велосипедистів та пішоходів. Зокрема, водіям та пасажирам таксі відтепер обов’язково потрібно бути пристебнутими.