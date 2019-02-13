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Кабмин принял решение об условиях продления сроков расчетов при экспорте и импорте

Кабмин принял решение об условиях продления сроков расчетов при экспорте и импорте

Киев  •  УНН

 • 7518 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение об условиях продления сроков расчетов при осуществлении операций по экспорту и импорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экологического развития и торговли Украины.

"13 февраля Кабинет Министров принял инициированные и разработанные Минэкономразвития решения о возможности продления сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, в случае установления Национальным банком Украины (НБУ) предельных сроков по таким операциям, а также утвердил отдельные группы товаров и отраслей экономики, которые будут подаваться в НБУ для установления исключений и особенностей для них", - говорится в сообщении.

В МЭРТ напомнили, что 21 июня 2018 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О валюте и валютных операциях" для либерализации валютного регулирования в стране. Этим законом, в частности, определено, что НБУ имеет право устанавливать предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров. Кроме того, по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров предельные сроки расчетов, установленные НБУ, могут быть продлены Минэкономразвития, путем выдачи соответствующего заключения.

Решение, которое сегодня приняло правительство, в частности, предусматривает:

  • утвердить порядок выдачи заключений относительно продления предельных сроков расчетов по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров, установленных НБУ, которым в частности установить основания для получения заключения, перечень документов, представляемых субъектами хозяйствования для его получения, сроки рассмотрения, исключительные основания для отказа в его выдачи;
  • представление субъектами хозяйствования документов для получения заключения в бумажной и в электронной форме (через Единый государственный портал административных услуг);
  • обнародование информации о выданных заключений на официальном сайте Минэкономразвития.

"Принятие этого решения обеспечит повышение открытости, прозрачности, регламентированности и предсказуемости действий органов исполнительной власти при выдаче заключений о продлении предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров", - заверили в МЭРТ.

Напомним, 7 февраля в Украине заработала новая система валютного надзора, основанная на подходе, что, в частности, должно позволить упрощения проведения прозрачных валютных операций населением и бизнесом.

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