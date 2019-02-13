Кабмін ухвалив рішення щодо умов продовження строків розрахунків при експорті та імпорті

"13 лютого Кабінет Міністрів ухвалив ініційовані та розроблені Мінекономрозвитку рішення щодо можливості продовження строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, у разі встановлення Національним банком України (НБУ) граничних строків за такими операціями, а також затвердив окремі групи товарів і галузей економіки, які подаватимуться до НБУ для встановлення винятків та особливостей для них", - йдеться в повідомленні.

У МЕРТ нагадали, що 21 червня 2018 року Верховна Рада ухвалила Закон України "Про валюту і валютні операції" для лібералізації валютного регулювання в країні. Цим законом, зокрема, визначено, що НБУ має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Крім того, за окремими операціями з експорту та імпорту товарів граничні строки розрахунків, встановлені НБУ, можуть бути подовжені Мінекономрозвитку, шляхом видачі відповідного висновку.

Рішення, яке сьогодні ухвалив уряд, зокрема, передбачає:



затвердити порядок видачі висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, встановлених НБУ, яким зокрема встановити підстави для одержання висновку, перелік документів, що подаються суб’єктами господарювання для його отримання, строки розгляду, виключні підстави для відмови у його видачі;



подання суб’єктами господарювання документів для отримання висновку у паперовій та в електронній формі (через Єдиний державний портал адміністративних послуг);



оприлюднення інформації щодо виданих висновків на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.



"Ухвалення цього рішення забезпечить підвищення відкритості, прозорості, регламентованості та передбачуваності дій органів виконавчої влади при видачі висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів", - запевнили у МЕРТ.

Нагадаємо, 7 лютого в Україні запрацювала нова система валютного нагляду, заснована на підході, що, зокрема, має дозволити спрощення проведення прозорих валютних операцій населенням та бізнесом.