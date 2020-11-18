Кабмин принял решение о ежеквартальном мониторинге эффективности работы глав ОГА

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 8242 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 38114 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 48117 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 70120 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 89925 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 96236 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100495 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114175 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115225 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126433 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Кабмин принял решение о ежеквартальном мониторинге эффективности работы глав ОГА

Кабмин принял решение о ежеквартальном мониторинге эффективности работы глав ОГА

Киев  •  УНН

 • 15166 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Чиновники поддержали проект постановления о экспериментальном проекте по проведению ежеквартального мониторинга и оценке эффективности работы глав областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций на основе актуализированного перечня показателей. Соответствующее решение поддержали чиновники с трехдневной доработкой, передает корреспондент УНН.

Проектом постановления предусматривается проведение ежеквартального мониторинга и оценки эффективности работы глав областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций на основе актуализированного перечня показателей эффективности деятельности глав местных госадминистраций, отслеживание их динамики, сведение и обнародование результатов мониторинга и оценки.

Как сообщал УНН ранее, в Кабинете министров Украины планировали рассмотреть изменения в порядок реализации мониторинга и оценки эффективности деятельности глав ОГА.

Украинские Национальные Новости

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