Кабмін ухвалив рішення про щоквартальний моніторинг ефективності роботи голів ОДА

Проектом постанови передбачається проведення щоквартального моніторингу та оцінки ефективності роботи голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі актуалізованого переліку показників ефективності діяльності голів місцевих держадміністрацій, відстеження їх динаміки, зведення та оприлюднення результатів моніторингу та оцінки.

Як повідомляв УНН раніше, у Кабінеті міністрів України планували розглянути зміни до порядку реалізації моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів ОДА.