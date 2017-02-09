Кабмин три месяца не назначает руководителя ГП "Укрхимтрансаммиак"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Конкурс на руководителей ГП Международный аэропорт "Борисполь", ГП "Укрхимтрансаммиак" и ГП "Мариупольский морской торговый порт" завершился 1 декабря 2016 года. Однако, ни один из них не может приступить к исполнению своих обязанностей из-за проволочек в правительстве, сообщает УНН.
На сайте Министерства экономического развития и торговли Украины указано, что Комитет по назначениям избрал по конкурсу и рекомендовал на должность руководителя "Борисполя" — Павла Рябикина, "Укрхимтрансаммиака" — Павла Шебесту, "Мариупольского порта" — Александра Олийныка.
По словам вице-премьер-министра Украины, эти стратегические госпредприятия должны были получить новых руководителей до 2 декабря 2016 года.
"В конце ноября в парламенте я публично пообещал, что до 2 декабря мы завершим проведение прозрачных конкурсов и эти предприятия получат новых руководителей. Перед ними (руководителями) стоят важные задачи — наладить эффективную работу госпредприятий. Убежден, что для этого есть все необходимые предпосылки", — прокомментировал завершение конкурсов первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
Однако, по состоянию на 9 февраля 2017 года, правительство так и не назначило их.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь", вопрос назначения новых руководителей не вынесен на Кабмин.
"Это был проведен лишь конкурс, этот вопрос еще не вынесен на Кабмин. До сих пор исполняющий обязанности Е.Дыхне", — сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".
Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" также работает без нового руководителя.
"Это вопрос к Минэкономики. Приказа у нас еще не было. Директора нам не назначили", — сообщили на ГП "Укрхимтрансаммиак".
А.Олийнык, который победил конкурс на должность ГП "Мариупольский морской торговый порт", осуществляет полномочия с приставкой "и.о.", поскольку предыдущим руководителем был он. Поэтому А.Олийнык, как и остальные победители конкурса, ждет от правительства назначения.
Напомним, ГП "Укрхимтрансаммиак" прекратил транзит аммиака через украинскую территорию в декабре 2016 года.