Кабмин три месяца не назначает руководителя ГП "Укрхимтрансаммиак"

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Конкурс на руководителей ГП Международный аэропорт "Борисполь", ГП "Укрхимтрансаммиак" и ГП "Мариупольский морской торговый порт" завершился 1 декабря 2016 года. Однако, ни один из них не может приступить к исполнению своих обязанностей из-за проволочек в правительстве, сообщает УНН.