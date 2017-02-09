Кабмін три місяці не призначає керівника ДП “Укрхімтрансаміак”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Конкурс на керівників ДП Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, ДП “Укрхімтрансаміак” та ДП “Маріупольський морський торговий порт” завершився 1 грудня 2016 року. Однак, жоден з них не може приступити до виконання своїх обов’язків через зволікання в уряді, повідомляє УНН.
На сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі України зазначено, що Комітет з призначень обрав за конкурсом та рекомендував на посаду керівника “Борисполя” — Павла Рябікіна, “Укрхімтрансаміака” — Павла Шебесту, “Маріупольського порту” — Олександра Олійника.
За словами віце-прем’єр-міністра України, ці стратегічні держпідприємства мали отримати нових керівників до 2 грудня 2016 року.
“Наприкінці листопада у парламенті я публічно пообіцяв, що до 2 грудня ми завершимо проведення прозорих конкурсів і ці підприємства отримають нових керівників. Перед ними (керівниками) стоять важливі завдання — налагодити ефективну роботу держпідприємств. Переконаний, що для цього є усі необхідні передумови”, - прокоментував завершення конкурсів перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.
Однак, станом на 9 лютого 2017 року, уряд так і не призначив їх.
Як повідомили у прес-службі аеропорту “Бориспіль”, питання призначення нових керівників не винесено на Кабмін.
“Це був проведений лише конкурс, а на разі це питання ще не винесено на Кабмін. До сих пір виконуючий обов’язки Є.Дихне”, — повідомили у прес-службі аеропорту “Бориспіль”.
Державне підприємство “Укрхімтрансаміак” також працює без нового керівника.
“Це питання до Мінекономіки. Наказу у нас ще не було. Директора нам не призначили”, — повідомили в ДП “Укрхімтрансаміак”.
О.Олійник, який переміг у конкурсі на посаду ДП “Маріупольський морський торговий порт”, здійснює повноваження з приставкою “в.о.”, оскільки попереднім керівником також був він. Тож О.Олійник, як і решта переможців конкурсу, очікують від уряду призначення.
Нагадаємо, ДП “Укрхімтрансаміак” зупинив транзит аміаку через українську територію у грудні 2016 року.