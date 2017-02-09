Кабмін три місяці не призначає керівника ДП “Укрхімтрансаміак”

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Конкурс на керівників ДП Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, ДП “Укрхімтрансаміак” та ДП “Маріупольський морський торговий порт” завершився 1 грудня 2016 року. Однак, жоден з них не може приступити до виконання своїх обов’язків через зволікання в уряді, повідомляє УНН.