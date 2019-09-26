Кабмин упростил процедуру конкурса на госдолжности

Так, среди изменений в соответствующий Порядок проведения конкурса - возможность для конкурсантов подавать информацию в электронной форме через Единый портал вакансий государственной службы. Также отныне службы управления персоналом госорганов смогут самостоятельно публиковать на вышеупомянутом портале объявления о конкурсах на должности и проверять документы только победителей конкурсов.

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы или конкурсная комиссия будет определять не более пяти кандидатур, среди которых в дальнейшем будет выбирать победителя.

Желающие принять участие в конкурсе на занятие должностей государственной службы категории Б и В, согласно постановлению Кабмина №844 от 25 сентября 2019 года, могут подать в конкурсную комиссию необходимую информацию до 31 декабря текущего года лично или по почте.

Напомним, в Кабмине хотят в течение 6-9 месяцев "истребить" бумажные процессы в сфере HR в госорганах.