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У Кабміні заявили про старт "винищення" паперових процесів: що зміниться

У Кабміні заявили про старт "винищення" паперових процесів: що зміниться

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет має намір протягом 6-9 місяців "винищувати" паперові процеси у сфері HR у держорганах. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Починаємо поступово винищувати паперові процеси у держорганах. Починаємо зы шматка, на який припадає велика частина паперового документообігу - кадрового (він же HR). За моєю оцінкою, тільки на канцелярію навколо кадрових документів держава витрачає 50-100 млн грн щорічно. А скільки даремно витрачається часу і талантів - оцінити неможливо", - написав він.

Серед ключових змін Дубілет назвав заборону подачі документів на прийом на роботу або на конкурси у паперовій формі.

"Цей захід може здатися занадто суворим. Але, по-перше, нам потрібно прищеплювати цифрову грамотність держслужбовцям. По-друге, декларації в НАЗК в електронному вигляді все і так подають, ЕЦП у всіх є. Тут мимохідь зауважу, що останнім часом держава стала змушувати громадян отримувати ЕЦП на "флешках" (токенах). Це неправильно. До цієї проблеми теж доберемося", - зазначив він.

У планах також позбутися "від купи зайвих сутностей" таких, як, зокрема, копії дипломів, інформація про пов'язані компанії, копії паспортів, автобіографія.

"Трудові книжки повинні, нарешті, піти в історію. Це, до речі, оцінить і бізнес", - анонсував Дубілет.

Також він хоче перевести весь обіг, який стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень тощо у цифровий формат. Так само як і архів.

"У цифру потрібно також перевести архів. Закони, які зобов'язують зберігати паперові справи 75 років, повинні залишитися в минулому столітті. Це теж буде корисно для бізнесу", - упевнений міністр.

Також в планах "сильно спростити всю логіку погоджень": блок-схеми, за якими документи "ходять" по кабінетах, спростити і скоротити у 3-4 рази.

"Створюємо єдиний реєстр держслужбовців. Зараз HR-інформація розосереджена по різних органах у різних форматах. Це дозволить централізувати і комунікації, і багато інших HR-аспектів. І багато-багато іншого. Для цього нам доведеться поміняти кілька законів і постанов, а також впровадити правильне ІТ. Само собою, з особливою увагою до кібербезпеки", - додав Дубілет.

Він додав, що розраховує реалізувати ці зміни протягом 6-9 місяців.

Нагадаємо, раніше Дубілет назвав документ, який його дратує.

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