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В Кабмине заявили о старте "истребления" бумажных процессов: что изменится

В Кабмине заявили о старте "истребления" бумажных процессов: что изменится

Киев  •  УНН

 • 15030 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет намерен в течение 6-9 месяцев "истреблять" бумажные процессы в сфере HR в госорганах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота — кадрового (он же HR). По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов — оценить невозможно", - написал он.

Среди ключевых изменений Дубилет назвал запрет подачи документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме.

"Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАПК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть. Здесь мимоходом замечу, что в последнее время государство стало заставлять граждан получать ЭЦП на "флешках" (токенах). Это неправильно. До этой проблемы тоже доберемся", - отметил он.

В планах также избавиться "от кучи лишних сущностей" таких, как, в частности, копии дипломов, информация о связанных компаниях, копии паспортов, автобиография.

"Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю. Это, кстати, оценит и бизнес", - анонсировал Дубилет.

Также он хочет перевести весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. в цифровой формат. Так же как и архив.

"В цифру нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса", - уверен министр.

Также в планах "сильно упростить всю логику согласований": блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростить и сократить в 3-4 раза.

"Создаем единый реестр госслужащих. Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты. И многое-многое другое. Для этого нам придется поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ. Само собой, с особым вниманием к кибербезопасности", - добавил Дубилет.

Он добавил, что рассчитывает реализовать эти изменения в течение 6-9 месяцев.

Напомним, ранее Дубилет назвал документ, который его бесит.

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