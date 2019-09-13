Дубилет назвал документ, который его бесит

"Есть один документ, который меня просто бесит - Согласие на обработку персональных данных. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я уважаю GDPR и Закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы не заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что при необходимости брать согласие от человека, можно сделать это в одном заявлении, а не подписывать отдельное.

"Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", - говорится в сообщении.

Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупки в правительство дорогой канцелярии.