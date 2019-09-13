Дубілет назвав документ, який його бісить
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет сказав, що його бісить документ “Згода на обробку персональних даних” і він хоче позбутися його заповнення там, де це можливо. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Є один документ, який мене просто бісить — Згода на обробку персональних даних. Громадяни змушені заповнювати його при найменшому чханні. Ви не подумайте, я шаную GDPR і Закон про захист персональних даних. Але яку заяву ви б не заповнювали, висока ймовірність, що вас попросять навздогін до неї заповнити і цей документ”, — йдеться в повідомленні.
Міністр зауважив, що при необхідності брати згоду від людини, можна зробити це в одній заяві, а не підписувати окрему.
“Хочу від цієї заяви, де можна, позбутися”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет доручив припинити закупівлі в уряд дорогої канцелярії.