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Дубілет назвав документ, який його бісить

Дубілет назвав документ, який його бісить

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет сказав, що його бісить документ “Згода на обробку персональних даних” і він хоче позбутися його заповнення там, де це можливо. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Є один документ, який мене просто бісить — Згода на обробку персональних даних. Громадяни змушені заповнювати його при найменшому чханні. Ви не подумайте, я шаную GDPR і Закон про захист персональних даних. Але яку заяву ви б не заповнювали, висока ймовірність, що вас попросять навздогін до неї заповнити і цей документ”, — йдеться в повідомленні.

Міністр зауважив, що при необхідності брати згоду від людини, можна зробити це в одній заяві, а не підписувати окрему.

“Хочу від цієї заяви, де можна, позбутися”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет доручив припинити закупівлі в уряд дорогої канцелярії.

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