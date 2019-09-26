Кабмін спростив процедуру конкурсу на держпосади
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Уряд спростив процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Урядовий портал.
Так, серед змін до відповідного Порядку проведення конкурсу – можливість для конкурсантів подавати інформацію в електронній формі через Єдиний портал вакансій державної служби. Також відтепер служби управління персоналом держорганів зможуть самостійно публікувати на вищезгаданому порталі оголошення про конкурси на посади та перевіряти документи тільки переможців конкурсів.
Комісія з питань вищого корпусу державної служби або конкурсна комісія визначатиме не більше п’яти кандидатур, серед яких надалі обиратиме переможця.
Охочі взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби категорії Б і В, відповідно до постанови Кабміну №844 від 25 вересня 2019 року, можуть подати до конкурсної комісії необхідну інформацію до 31 грудня поточного року особисто або поштою.
Нагадаємо, у Кабміні хочуть протягом 6-9 місяців "винищити" паперові процеси у сфері HR у держорганах.