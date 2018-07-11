Кабмин сегодня планирует одобрить прогноз экономического и социального развития до 2021 года

Как отмечается в повестке дня правительства, об этом вопросе докладывать первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.



Также правительство рассмотрит вопрос относительно государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2018 году.



Чиновники планируют утвердить Порядок образования акционерных обществ в процессе приватизации и преобразования государственных предприятий, осуществления эмиссии акций таких обществ.



На сегодняшнем заседании правительства также планируется увеличить уставный капитал "Фонда энергоэффективности".



Будет рассмотрен финплан ПАО "Аграрный фонд" на 2018 год и утвержден годовой отчет НАК "Украгролизинг" за 2017 год.



Правительство запланировало на сегодняшнем заседании перераспределить субвенцию из госбюджета местным бюджетам для поддержки территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.



Кроме того, правительство собирается утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития и технической модернизации системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.



Напомним, Кабинет министров Украины назначил Иванна Смачило заместителем министра юстиции Украины.