Кабмин сегодня планирует одобрить прогноз экономического и социального развития до 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует одобрить Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
Как отмечается в повестке дня правительства, об этом вопросе докладывать первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Также правительство рассмотрит вопрос относительно государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2018 году.
Чиновники планируют утвердить Порядок образования акционерных обществ в процессе приватизации и преобразования государственных предприятий, осуществления эмиссии акций таких обществ.
На сегодняшнем заседании правительства также планируется увеличить уставный капитал "Фонда энергоэффективности".
Будет рассмотрен финплан ПАО "Аграрный фонд" на 2018 год и утвержден годовой отчет НАК "Украгролизинг" за 2017 год.
Правительство запланировало на сегодняшнем заседании перераспределить субвенцию из госбюджета местным бюджетам для поддержки территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.
Кроме того, правительство собирается утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития и технической модернизации системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Напомним, Кабинет министров Украины назначил Иванна Смачило заместителем министра юстиции Украины.