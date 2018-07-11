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Кабмін сьогодні планує схвалити прогноз економічного й соціального розвитку до 2021 року

Кабмін сьогодні планує схвалити прогноз економічного й соціального розвитку до 2021 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує схвалити Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.

Як зазначається у порядку денному уряду, про це питання доповідатиме перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Також уряд розгляне питання щодо державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році.

Урядовці планують затвердити Порядок утворення акціонерних товариств у процесі приватизації та перетворення державних підприємств, здійснення емісії акцій таких товариств.

На сьогоднішньому засіданні уряду також планується збільшити статутний капітал „Фонду енергоефективності".

Буде розглянуто фінплан ПАТ "Аграрний фонд" на 2018 рік та затверджено річний звіт НАК "Украгролізинг" за 2017 рік.

Уряд запланував на сьогоднішньому засіданні перерозподілити субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам для підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України.

Крім того, уряд збирається затвердити план заходів для втілення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив Іванну Смачило заступником міністра юстиції України.

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