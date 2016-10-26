Кабмин сократил долю чистой прибыли для перечисления '' Укроборонпромом '' в бюджет

Как отметил докладчик по этому вопросу, министр финансов Александр Данилюк указанную долю сократят до 30%.

"Это позволит увеличить объем средств на развитие предприятий", - отметил министр.

Он уточнил, что норма вступает в силу с 1 января 2017 года.