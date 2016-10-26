Кабмин сократил долю чистой прибыли для перечисления '' Укроборонпромом '' в бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров сократил долю чистой прибыли, которую предприятия ГК "Укроборонпром" обязаны перечислять в бюджет, передает корреспондент УНН.
Как отметил докладчик по этому вопросу, министр финансов Александр Данилюк указанную долю сократят до 30%.
"Это позволит увеличить объем средств на развитие предприятий", - отметил министр.
Он уточнил, что норма вступает в силу с 1 января 2017 года.