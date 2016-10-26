Кабмін скоротив частку чистого прибутку для перерахунку ''Укроборонпромом'' до бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів скоротив частку чистого прибутку, яку підприємства ДК "Укроборонпром" зобов’язані перераховувати до бюджету, передає кореспондент УНН.
Як зазначив доповідач з цього питання, міністр фінансів Олександр Данилюк вказану частку буде скорочено до 30%.
"Це дозволить збільшити обсяг коштів на розвиток підприємств", - зазначив міністр.
Він уточнив, що норма набуває чинності з 1 січня 2017 року.