Кабмин одобрил выделение средств на погашение долгов в "Южмаше"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров принял решение об утверждении порядка выделения средств из государственного бюджета для финансирования "Южного машиностроительного завода имени Макарова" на погашение задолженности по выплате заработных плат работникам и другие расходы. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Утверждение порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки государственного предприятия производственного объединения "Южный машиностроительный завод имени Макарова" на погашение задолженности по выплате заработной платы работникам, уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, отдельных налогов и сборов. То есть, проект акта разработан во исполнение Закона Украины о внесении изменений в Государственном бюджете на 2020 год по погашению именно такой задолженности. Просим проголосовать и поддержать", - сказал Игорь Петрашко.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что решение принято с доработкой в однодневный срок.
Напомним, в июле ВР приняла законопроект о выделении из бюджета средств для "Южмаша".